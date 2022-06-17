В Ленинградской области инвалид скончался в результате взрыва гранаты. Под подозрение попал его собственный сын

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Сотрудники Следственного комитета, проводящие проверку по факту гибели человека вследствие взрыва гранаты в одном из малых населённых пунктов Ленинградской области, склонны считать причастным к смерти погибшего его родного сына.
Накануне после полудня к сотрудникам полиции поступил сигнал о ЧП, произошедшем в деревне Токкари. Судя по поступившей информации, в жилом доме произошёл мощный взрыв. Прибывшие на место происшествия полицейские застали мёртвого шестидесятитрёхлетнего хозяина жилого помещения. У мужчины были оторваны руки, на теле погибшего виднелись многочисленные раны. На полу комнаты правоохранители обнаружили многочисленные осколки ручной гранаты РГД советского производства.
Кроме жертвы взрыва в доме находился его сын, тридцатипятилетний мужчина, который и сообщил в полицию о том, что случилось. По мнению представителей Следственного комитета, вероятнее всего, свидетель имеет прямое отношение к произошедшему. Согласно предварительной информации, оба мужчины тяжело больны.
В доме, где проживал инвалид, оперативники обнаружили незарегистрированное ружьё и обрез. Представители местного отдела СК возбудили уголовное дело.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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