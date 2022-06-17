Жительница Санкт-Петербурга «заминировала» автозаправку. Как оказалось, объект был выбран не случайно

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Накануне примерно в половине второго ночи на телефон одной из АЗС Красногвардейского района поступил звонок. Неизвестная женщина заявила оператору о том, что заправка заминирована, и положила трубку. Представляться звонившая не стала.
Полицейские, получившие сообщение о сигнале, прибыли на Пискарёвский проспект и провели тщательный осмотр территории АЗС, а также самого здания заправки. Никаких подозрительных предметов правоохранители не обнаружили.
В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции смогли выйти на таинственного абонента. Как оказалось, с оператором разговаривала тридцатисемилетняя женщина, работающая кассиром на этой самой заправке. В ходе допроса подозреваемая сообщила о том, что таким образом она решила пошутить.
Сейчас шутница отпущена под обязательство о явке. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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