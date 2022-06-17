В Петербурге менее чем за полчаса статистика ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов пополнилась сразу двумя несчастными случаями

Сегодня, 06:29

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В Петербурге менее чем за полчаса статистика ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов пополнилась сразу двумя несчастными случаями
Фото из открытых источников

Неудачно сложился минувший день для двух подростков, которые были сбиты на улицах Северной столицы с интервалом всего в двадцать минут. Оба несовершеннолетних попали под машины на регулируемых пешеходных переходах.

Первый инцидент произошёл накануне в начале десятого вечера возле дома номер четыре по Богатырскому проспекту. Четырнадцатилетний школьник, попытавшийся перейти проезжую часть на красный свет, был сбит иномаркой, за рулём которой сидел сорокалетний мужчина. Известно, что за минувший год водитель один раз привлекался за превышение скорости.

Спустя некоторое время на Ленинском проспекте в районе дома шестьдесят один другой несовершеннолетний петербуржец также попал под автомобиль. На этот раз пешеход соблюдал ПДД, переходя дорогу на зелёный свет. У пятидесятипятилетнего водителя, ставшего виновником дорожно-транспортного происшествия, в последний год проблем с дорожной полицией было больше: на мужчину пять раз составляли протоколы за превышение скорости и проезды на красный свет.

Обоих пострадавший госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сейчас правоохранителями проводится проверка по фактам обоих происшествий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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