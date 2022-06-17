Петербургские полицейские задержали молодого человека, позволившего себе лишнего по отношению к несовершеннолетней и ткнувшего ей в лицо сигаретой

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В Красносельском районе Северной столицы сотрудниками уголовного розыска по горячим следам был задержан молодой человек, которого подозревают в нападении на шестнадцатилетнюю девушку.
Об инциденте правоохранители узнали со слов пострадавшей, обратившейся в отдел полиции накануне около трёх часов дня. Со слов петербурженки, примерно за час до этого на детской площадке во дворе пятого корпуса дома номер двести сорок один по проспекту Народного Ополчения на неё напал некий мужчина. Как заявила девушка, нападавший сначала совершил развратные действия, после чего прижёг ей лицо сигаретой.
Спустя примерно полчаса сотрудники полиции неподалёку от места происшествия обнаружили и задержали двадцатипятилетнего местного жителя, подходящего под описание жертвы. Подозреваемого доставили в отделение.
Собранные правоохранителями материалы переданы в Следственный комитет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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