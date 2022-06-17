Петербургский школьник, приехавший погостить у бабушки, выпал из окна

В деревне Лопино Волховского района произошло очередное ЧП с участием несовершеннолетнего и открытого окна, затянутого москитной сеткой.

Сотрудники правоохранительных органов узнали о происшествии от медиков местной больницы после того, как в клинику доставили восьмилетнего пострадавшего. Как сообщают источники, сигнал об инциденте поступил на пульт дежурного примерно в половине двенадцатого ночи семнадцатого числа.

Врачи определили у пациента переломы конечностей, а также травмы головы и живота. По оценке осматривавших ребёнка медиков, состояние школьника тяжёлое.

По предварительным данным, юный петербуржец приехал к бабушке на каникулы. Неосторожно облокотившись на москитную сетку, мальчик выдавил её и выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже.

По факту несчастного случая проводится проверка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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