Петербургский школьник, приехавший погостить у бабушки, выпал из окна

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В деревне Лопино Волховского района произошло очередное ЧП с участием несовершеннолетнего и открытого окна, затянутого москитной сеткой.
Сотрудники правоохранительных органов узнали о происшествии от медиков местной больницы после того, как в клинику доставили восьмилетнего пострадавшего. Как сообщают источники, сигнал об инциденте поступил на пульт дежурного примерно в половине двенадцатого ночи семнадцатого числа.
Врачи определили у пациента переломы конечностей, а также травмы головы и живота. По оценке осматривавших ребёнка медиков, состояние школьника тяжёлое.
По предварительным данным, юный петербуржец приехал к бабушке на каникулы. Неосторожно облокотившись на москитную сетку, мальчик выдавил её и выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже.
По факту несчастного случая проводится проверка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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