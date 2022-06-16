Житель Ленинградской области сжёг «угнанную» машину, чтобы скрыть смертельное ДТП

Мужчина, сбивший пешехода вечером шестнадцатого числа во Всеволожском районе Ленинградской области, скрылся с места ДТП, бросив пострадавшего умирать. Чтобы замести следы, он придумал план с «угоном» и поджогом авто, к реализации которого привлёк свою падчерицу, однако все усилия оказались напрасными.

Накануне в начале шестого вечера на пульт дежурного поступил сигнал о том, что возле дома номер сто четырнадцать по Всеволожскому проспекту во Всеволожске иномарка сбила человека. Пострадавшим оказался сорокадвухлетний гражданин Кыргызстана, проживающий на территории нашей страны без законной регистрации. Бригада скорой попыталась оказать помощь лежащему в канаве мужчине, но через пятнадцать минут тот скончался.

Примерно через сорок минут после ДТП к правоохранителям обратилась семнадцатилетняя жительница Санкт-Петербурга, заявившая об угоне автомобиля, принадлежащего её матери-инвалиду. В ходе опроса заявительница призналась, что около пяти часов ей позвонил отчим, проживающий во Всеволожске, который рассказал о том, что сбил на этом автомобиле человека, и попросил девушку заявить о якобы произошедшем угоне.

Спустя примерно двадцать минут полицейские приняли ещё одно сообщение, касающееся той же самой машины. На этот раз сигнал поступил с Александровской улицы – свидетели рассказали о горящем авто, брошенном возле железной дороги. Вскоре неподалёку от полностью сгоревшей иномарки был задержан и сам водитель – тридцатисемилетний подозреваемый.

На данный момент задержанный помещён в изолятор, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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