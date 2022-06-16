Посетитель туалета на петербургской автозаправке решил угнать полицейский автомобиль, чтобы не ехать на нём в отделение

Сегодня появились сообщения о подробностях неприятного для одного из представителей петербургской полиции инцидента, произошедшего ещё два дня назад. В тот день задержанный нарушитель правопорядка умудрился угнать служебный автомобиль, на котором его пытались доставить в отделение.

История началась с того, что передвигавшийся по городу на служебном авто полицейский заехал на АЗС. Находившаяся в помещении станции девушка-кассир пожаловалась сотруднику на человека, явно находящегося в неадекватном состоянии, который находился в этот момент в туалете заправки. Когда мужчина вышел в зал, полицейский попросил его проследовать в отдел, так как посетитель действительно вёл себя неадекватно.

Усадив задержанного на заднее сиденье машины, правоохранитель попытался сесть за руль, но его пассажир выскочил из салона, после чего водителю вновь пришлось водворять его на место. Ситуация повторилась несколько раз, и в итоге мужчина каким-то образом сам смог занять водительское кресло, после чего управляемое им авто сорвалось с места, оставив хозяина на АЗС.

О произошедшем сразу же было сообщено в дежурную часть. Спустя некоторое время нарушитель был остановлен и задержан дежурным патрулём. О дальнейшем развитии событий пока не сообщается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700