Пулковские таможенники задержали партию табачных изделий стоимостью около миллиона рублей, которую пытались вывезти из Петербурга в Турцию

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В Северной столице представители таможенной службы задержали более семисот упаковок табака и табачных смесей в связи с недостоверной информацией, указанной в сопроводительных документах. Груз общей стоимостью около миллиона рублей владельцы планировали отправить из Санкт-Петербурга в Турцию.
Согласно оформленной декларации, на борт самолёта должны были быть загружены кальян и соответствующие аксессуары. На деле же в привезённых коробках сотрудниками ведомства были обнаружены кальянный табак, табачные смеси, кальянные аксессуары, кальяны, маски, футболки, буклеты, каталоги и сумки. Весь вышеперечисленный груз в декларацию внесён не был.
Как сообщили представители таможенной пресс-службы, в данном деянии были усмотрены признаки преступления, описываемого частью первой статьи 200.2 УК РФ. Речь идёт о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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