Петербургские врачи спасают пятилетнего малыша, наглотавшегося моющего средства

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Медики из пятой детской городской больницы делают сейчас всё возможное для спасения пятилетнего мальчика, проживающего в Выборгском районе Северной столицы, который случайно выпил моющее средство.
По предварительной информации, ЧП произошло на Заречной улице накануне примерно в час дня. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи госпитализировала несовершеннолетнего с ожогами внутренних органов, состояние мальчика врачи оценивают как тяжёлое.
Согласно сообщениям источников, днём малыш находился под присмотром собственной бабушки. Женщина ненадолго отвлеклась, и в это время внук смог получить доступ к бутылке, в которой хранилось средство бытовой химии.
Сейчас правоохранители по факту ЧП проводят доследственную проверку. Известно, что семья пострадавшего ребёнка полная, на учёте в соответствующих службах не состоит.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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