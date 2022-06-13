Петербургские врачи спасают пятилетнего малыша, наглотавшегося моющего средства

Медики из пятой детской городской больницы делают сейчас всё возможное для спасения пятилетнего мальчика, проживающего в Выборгском районе Северной столицы, который случайно выпил моющее средство.

По предварительной информации, ЧП произошло на Заречной улице накануне примерно в час дня. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи госпитализировала несовершеннолетнего с ожогами внутренних органов, состояние мальчика врачи оценивают как тяжёлое.

Согласно сообщениям источников, днём малыш находился под присмотром собственной бабушки. Женщина ненадолго отвлеклась, и в это время внук смог получить доступ к бутылке, в которой хранилось средство бытовой химии.

Сейчас правоохранители по факту ЧП проводят доследственную проверку. Известно, что семья пострадавшего ребёнка полная, на учёте в соответствующих службах не состоит.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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