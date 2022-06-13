Заграничный гость пытался пронести через петербургскую таможню около тысячи «личных» головных уборов. Работники СЗТУ ему не поверили

Иноагент Невзоров* предрек россиянам «путь в никуда на много лет вперед»
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Сотрудники Пулковской таможни обнаружили в багаже гражданина Таджикистана, пытавшегося пройти через «зелёный коридор», около тысячи головных уборов. Иностранец чистосердечно пытался донести до таможенников мысль о том, что все шляпы ему нужны исключительно для личного пользования. Сотрудники ведомства почему-то ему не поверили.
По данным пресс-службы Северо-западного таможенного управления, в багаже мужчины находились 939 единиц товара тридцати шести различных наименований – повязки, панамы, бейсболки и т.д. Отвечая на вопросы проверяющих, иностранец заявил о том, что всё добро ввёз в нашу страну по просьбе родственника.
Сотрудники СЗТУ не поверили любителю шляп и возбудили в его отношении административное дело по факту недекларирования грузов, ввозимых на территорию Российской Федерации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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