В три суда Санкт-Петербурга поступили иски от пользователей «Яндекс.Еды» по поводу утечки персональных данных

Военную промышленность в РФ перевели на круглосуточный режим работы
Часть предприятий российского военно-промышленного комплекса перешли на трехсменный режим работы. Об этом заявил первый...Подробнее
Сегодня объединённая пресс-служба судов Северной столицы озвучила информацию о том, что около двух десятков жителей города подали иски к сервису «Яндекс.Еда» после утечки персональных данных, оказавшихся в свободном доступе в сети.
Самая массовая жалоба поступила в Куйбышевский районный суд. Коллективное обращение подписали тринадцать петербуржцев. Истцы потребовали от сервиса стотысячную компенсацию морального вреда и настаивают на том, чтобы компания была оштрафована в связи с несоблюдением требований потребителей. Данный иск пока к производству не принят.
Зато другой суд, расположенный в Невском районе города, уже принял аналогичные иски от двух петербуржцев. Они также требуют наказать сервис штрафом, но свой моральный ущерб истцы оценили в тридцать тысяч рублей.
Ещё двое потерпевших подали документы в Василеостровский районный суд. Они сочли, что их проблемы, связанные с утечкой конфиденциальной информации, смогут решить двести тысяч и полмиллиона рублей соответственно.
Напомним, инцидент с утечкой телефонных номеров и прочих данных клиентов «Яндекс.Еды» произошёл в начале марта. После этого в суды с исками к компании обратились тридцать три человека, а после число недовольных увеличилось ещё на три сотни россиян. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Часть предприятий российского военно-промышленного комплекса перешли на трехсменный режим работы. Об этом заявил первый...Подробнее
Растиражированная в российских СМИ новость о том, что особняк Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) в...Подробнее
Связанные с признанным иноагентом журналистом Александром Невзоровым* компании продолжают зарабатывать миллиарды на...Подробнее
Десятого числа сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков была задержана петербурженка, продававшая...Подробнее
Ученица седьмого класса была сбита частным автобусом на пешеходном переходе в центре Северной столицы. Инцидент...Подробнее
Сегодня стало известно о задержании трёх чересчур шумных отдыхающих приятелей, выбравших местом «застолья» памятник в...Подробнее
Аптечный рынок в Петербурге может снизиться на 20% - в городе рискует закрыться каждая пятая аптека. Об этом сообщает...Подробнее
Риски применения ядерного оружия вернулись к тому же уровню, который наблюдался во времена Холодной войны. Об этом...Подробнее
Затянувшие алкогольную вечеринку посетители ресторана в Приозёрске никак не хотели покидать уютное место и настолько...Подробнее
Как утверждает военный эксперт Алексей Леонков, военнослужащие ВСУ, с высокой степенью вероятности, могли бы...Подробнее
Комментировать