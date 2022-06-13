В три суда Санкт-Петербурга поступили иски от пользователей «Яндекс.Еды» по поводу утечки персональных данных

Вчера, 22:49

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В три суда Санкт-Петербурга поступили иски от пользователей «Яндекс.Еды» по поводу утечки персональных данных
Фото из открытых источников

Сегодня объединённая пресс-служба судов Северной столицы озвучила информацию о том, что около двух десятков жителей города подали иски к сервису «Яндекс.Еда» после утечки персональных данных, оказавшихся в свободном доступе в сети.

Самая массовая жалоба поступила в Куйбышевский районный суд. Коллективное обращение подписали тринадцать петербуржцев. Истцы потребовали от сервиса стотысячную компенсацию морального вреда и настаивают на том, чтобы компания была оштрафована в связи с несоблюдением требований потребителей. Данный иск пока к производству не принят.

Зато другой суд, расположенный в Невском районе города, уже принял аналогичные иски от двух петербуржцев. Они также требуют наказать сервис штрафом, но свой моральный ущерб истцы оценили в тридцать тысяч рублей.

Ещё двое потерпевших подали документы в Василеостровский районный суд. Они сочли, что их проблемы, связанные с утечкой конфиденциальной информации, смогут решить двести тысяч и полмиллиона рублей соответственно.

Напомним, инцидент с утечкой телефонных номеров и прочих данных клиентов «Яндекс.Еды» произошёл в начале марта. После этого в суды с исками к компании обратились тридцать три человека, а после число недовольных увеличилось ещё на три сотни россиян. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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В три суда Санкт-Петербурга поступили иски от пользователей «Яндекс.Еды» по поводу утечки персональных данных

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