В Приозёрске Ленинградской области засидевшиеся посетители ресторана напали на сотрудника Росгвардии

Сегодня, 17:59

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В Приозёрске Ленинградской области засидевшиеся посетители ресторана напали на сотрудника Росгвардии
Фото из открытых источников

Затянувшие алкогольную вечеринку посетители ресторана в Приозёрске никак не хотели покидать уютное место и настолько настойчиво требовали продолжения банкета, что унять их получилось только стрельбой – сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

Инцидент произошёл накануне в районе пяти утра. Уговоры персонала, пытавшегося успокоить нетрезвого посетителя, успеха не принесли, поэтому к скандалу решили привлечь правоохранителей. В ресторан был вызван наряд вневедомственной охраны.

Тем не менее настойчивый отдыхающий просто так сдаваться не стал, к тому же ему на помощь пришла сидевшая за столом компания. В результате потасовки один из росгвардейцев упал, и противники попытались завладеть его пистолетом.  Оборонявшемуся сотруднику пришлось дважды выстрелить в воздух, что в конце концов произвело отрезвляющее действие на агрессоров.

Закономерным итогом скандала стало задержание двоих приятелей двадцати трёх лет, которых доставили в отделение полиции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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