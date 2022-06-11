Петербургская школьница получила тяжёлые травмы, попав под автобус на набережной Фонтанки

Вчера, 23:14

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Петербургская школьница получила тяжёлые травмы, попав под автобус на набережной Фонтанки
Фото из открытых источников

Ученица седьмого класса была сбита частным автобусом на пешеходном переходе в центре Северной столицы. Инцидент произошёл на набережной Фонтанки – сообщили «Невские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что управлял транспортным средством водитель, проживающий во Владимире. Девочка пересекала проезжую часть на велосипеде по «зебре» на разрешающий сигнал светофора, когда автобус, поворачивая с Пантелеймоновского моста, совершил на неё наезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя получила множество серьёзных травм - медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, закрытый перелом таза и обширную лоскутную рану бедра.

Раненую девочку поместили в городскую детскую больницу. Сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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