Нетрезвая компания отметила стрельбой посиделки в саду Невского района Санкт-Петербурга

Сегодня стало известно о задержании трёх чересчур шумных отдыхающих приятелей, выбравших местом «застолья» памятник в саду Невского района Северной столицы. Обильные возлияния компания решила сопроводить светошумовой программой, салютуя самим себе из сигнального пистолета.

О частном празднике на общественной территории правоохранители узнали накануне примерно в половине десятого вечера – сообщили в пресс-службе регионального главка Министерства внутренних дел. Позвонивший случайный свидетель рассказал полицейским о неких гражданах, выпивающих возле памятника Ольге Берггольц, которые прямо тут же устроили стрельбу из пистолета.

Выехавший на место происшествия дежурный наряд застал в саду тридцатиоднолетнего приезжего из среднеазиатского государства в компании местных жителей двадцати девяти и тридцати трёх лет. Всех подвыпивших «весельчаков» задержали. У самого старшего изъяли сигнальный «Пионер».

На данный момент в отношении троицы составлены административные протоколы, но не исключено, что в дальнейшем им предстоит выступить в качестве фигурантов уголовного дела, вопрос о возбуждении которого сейчас решается правоохранителями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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