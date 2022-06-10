160 тайников и почти полтора килограмма «синтетики»: петербургские правоохранители пресекли деятельность местной «наркобаронессы»

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Десятого числа сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков была задержана петербурженка, продававшая через тайники, обустроенные в восьми районах города, запрещённые вещества – сообщили сегодня представители пресс-службы ГУ МВД по региону.
Как считает следствие, сорокалетняя женщина через созданный в теневом сегменте сети интернет-магазин распространяла наркотики, раскладывая их по всему городу. Расследуя подпольную деятельность подозреваемой, правоохранители обнаружили сто шестьдесят три тайника, в ста восьми из которых лежали готовые закладки.
В квартире «предпринимательницы» хранились ещё двадцать пакетов с зельем, общим весом без малого полтора килограмма. Предварительно подозреваемую задержали на двое суток. На данный момент уже возбуждено уголовное дело по статье, связанной с незаконным сбытом запрещённых к обороту веществ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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