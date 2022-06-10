160 тайников и почти полтора килограмма «синтетики»: петербургские правоохранители пресекли деятельность местной «наркобаронессы»

Сегодня, 17:44

0

Image 16+
160 тайников и почти полтора килограмма «синтетики»: петербургские правоохранители пресекли деятельность местной «наркобаронессы»
Фото из открытых источников

Десятого числа сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков была задержана петербурженка, продававшая через тайники, обустроенные в восьми районах города, запрещённые вещества – сообщили сегодня представители пресс-службы ГУ МВД по региону.

Как считает следствие, сорокалетняя женщина через созданный в теневом сегменте сети интернет-магазин распространяла наркотики, раскладывая их по всему городу. Расследуя подпольную деятельность подозреваемой, правоохранители обнаружили сто шестьдесят три тайника, в ста восьми из которых лежали готовые закладки.

В квартире «предпринимательницы» хранились ещё двадцать пакетов с зельем, общим весом без малого полтора килограмма. Предварительно подозреваемую задержали на двое суток. На данный момент уже возбуждено уголовное дело по статье, связанной с незаконным сбытом запрещённых к обороту веществ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Нетрезвая компания отметила стрельбой посиделки в саду Невского района Санкт-Петербурга

Сегодня, 19:44

160 тайников и почти полтора килограмма «синтетики»: петербургские правоохранители пресекли деятельность местной «наркобаронессы»

Сегодня, 17:44

Нетрезвый курсант, сидя за рулём арендованного авто, устроил смертельное ДТП в центре Петербурга

Вчера, 17:04

В Ленинградской области водитель «Тойоты» сбил двух школьников на самокатах

Вчера, 16:59

В Петербурге произошёл очередной скандал с участием вооружённого защитника зелёных насаждений

10-06-2022, 22:04

Петербургским правоохранителям не понравилась «цветографика» иномарки, на которой ездил руководитель одного из казённых учреждений

10-06-2022, 18:39

Петербургские полицейские задержали иностранца с пистолетом, устроившего стрельбу в арендованной квартире на улице Лёни Голикова

10-06-2022, 18:04

Два столичных гостя проехали без малого шестьсот километров между вагонами поезда, но вместо Петербурга посетили отделение полиции в Ленинградской области

8-06-2022, 20:54

В Екатеринбурге у подростка во рту взорвался вейп

8-06-2022, 11:24

Ирония судьбы: в день рождения Пушкина петербургские угонщики лишили иномарки его однофамильца

7-06-2022, 11:44

Под Петербургом голый мужчина распугал своим видом окружающих, а затем исчез

6-06-2022, 21:34

Маленькая жительница Петербурга утонула в частном водоёме арендованного родителями дома

6-06-2022, 12:19

Школьник из Санкт-Петербурга получил смертельную электротравму на турбазе в Ленинградской области

5-06-2022, 11:24

В Петербургской парадной нашли раздетого местного жителя с пробитой головой

4-06-2022, 16:49

Правоохранители Петербурга приступили к выяснению обстоятельств «взрослых» взаимоотношений двух тринадцатилетних девочек с великовозрастными кавалерами

2-06-2022, 17:19

Объявленный в Петербурге план «Перехват» привёл к неожиданной развязке: правоохранители преследовали своих коллег, а похищенный оказался подозреваемым

1-06-2022, 21:09

Наркополицейские нашли в холодильнике жителя Санкт-Петербурга более килограмма зелья

1-06-2022, 13:19

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, решившего подзаработать на фальшивом угоне

31-05-2022, 19:24

Петербургский суд приговорил к двум годам колонии «шутника», закидавшего камнями чужой «Мерседес»

31-05-2022, 18:39

На детской площадке в Парголово крыса укусила юного жителя Петербурга

31-05-2022, 06:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Туркластер в «Горской» превратится в элитную застройку зятя Беглова

Туркластер в «Горской» превратится в элитную застройку зятя Беглова

10-06-2022, 16:31

0

Уже на следующей неделе Смольный может доверить структуре «Газпрома» «Трансгаз Санкт-Петербург» создание туристического...

Подробнее
В Литве предложили отменить Поляновский договор и вернуть Смоленск

В Литве предложили отменить Поляновский договор и вернуть Смоленск

10-06-2022, 14:54

0

Депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис на своей странице в социальной сети Twitter разместил публикацию-ответ на...

Подробнее
Петербургским правоохранителям не понравилась «цветографика» иномарки, на которой ездил руководитель одного из казённых учреждений

Петербургским правоохранителям не понравилась «цветографика» иномарки, на которой ездил руководитель одного из казённых учреждений

10-06-2022, 18:39

0

Сотрудниками ГИБДД в Красногвардейском районе Северной столицы был остановлен автомобиль с проблесковыми маячками....

Подробнее
Петербургские полицейские задержали иностранца с пистолетом, устроившего стрельбу в арендованной квартире на улице Лёни Голикова

Петербургские полицейские задержали иностранца с пистолетом, устроившего стрельбу в арендованной квартире на улице Лёни Голикова

10-06-2022, 18:04

0

Правоохранительные органы Северной столицы возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота оружия в отношении...

Подробнее
Компания Невзорова* с молчаливого согласия Смольного стала рекламным монополистом в петербургском метро

Компания Невзорова* с молчаливого согласия Смольного стала рекламным монополистом в петербургском метро

Сегодня, 14:36

0

Связанные с признанным иноагентом журналистом Александром Невзоровым* компании продолжают зарабатывать миллиарды на...

Подробнее
В Петербурге произошёл очередной скандал с участием вооружённого защитника зелёных насаждений

В Петербурге произошёл очередной скандал с участием вооружённого защитника зелёных насаждений

10-06-2022, 22:04

0

Накануне вечером в Санкт-Петербурге из-за обычной ёлки произошли очередные разбирательства, во время которых одна из...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Пенсионерам РФ сообщили о вероятности новой индексации пенсий осенью 2022 года

Пенсионерам РФ сообщили о вероятности новой индексации пенсий осенью 2022 года

Вчера, 12:34

0

Российских пенсионеров проинформировали о возможной новой индексации пенсионных выплат в 2022 году. По мнению...

Подробнее
Нетрезвый курсант, сидя за рулём арендованного авто, устроил смертельное ДТП в центре Петербурга

Нетрезвый курсант, сидя за рулём арендованного авто, устроил смертельное ДТП в центре Петербурга

Вчера, 17:04

0

В результате аварии, произошедшей сегодня в районе Троицкого моста в центре Северной столицы, пострадали четыре...

Подробнее
В Ленинградской области водитель «Тойоты» сбил двух школьников на самокатах

В Ленинградской области водитель «Тойоты» сбил двух школьников на самокатах

Вчера, 16:59

0

Двое детей, пытавшихся пересечь на самокатах проезжую часть по нерегулируемому переходу, были сбиты иномаркой, водитель...

Подробнее
В Ленинградской области возле посёлка Дятлово обнаружили останки пяти бойцов Красной армии

В Ленинградской области возле посёлка Дятлово обнаружили останки пяти бойцов Красной армии

9-06-2022, 21:19

0

В результате проведения поисковых работ в рамках проекта «Земля героев» на территории Ленинградской области были...

Подробнее