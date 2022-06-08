В Ленинградской области водитель «Тойоты» сбил двух школьников на самокатах

Двое детей, пытавшихся пересечь на самокатах проезжую часть по нерегулируемому переходу, были сбиты иномаркой, водитель которой не пожелал пропустить несовершеннолетних пешеходов.

Дорожно-транспортное происшествие произошла накануне около семи часов вечера в Сосновом бору на улице 50-летия Октября. Пятидесятидвухлетний местный житель, сидя за рулём «Тойоты Камри», не стал останавливаться перед «зеброй», несмотря на то, что по ней передвигались дети. В результате наезда обоим мальчикам потребовалась медицинская помощь. Как сообщили представители регионального главка МВД, двенадцати- и тринадцатилетний пациенты поступили в клинику в состоянии средней степени тяжести.

Сам виновник ДТП отнюдь не является образцовым водителем. С прошлого года он уже около полутора десятков раз привлекался за нарушения правил дорожного движения. Среди «административок» - превышение скорости и непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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