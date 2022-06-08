Нетрезвый курсант, сидя за рулём арендованного авто, устроил смертельное ДТП в центре Петербурга

В результате аварии, произошедшей сегодня в районе Троицкого моста в центре Северной столицы, пострадали четыре человека. Двигавшаяся на большой скорости иномарка пронеслась на красный свет, подпрыгнула на трамвайных путях и вылетела с проезжей части.

Одну из пострадавших, двадцатидевятилетнюю девушку-пешехода, выбросило в Неву после того, как неуправляемый автомобиль вынесло на тротуар. Случайные свидетели, оказавшиеся на месте происшествия, успели вытащить раненую из воды, её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Кроме того, в больницу с серьёзными травмами были отправлены ещё два человека, сидевшие в салоне разбившегося авто: двадцатиоднолетний парень и девушка примерно семнадцати-двадцати лет, личность которой на данный момент устанавливается. Чуть позже пассажирка каршеринга скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Водителю авто досталось меньше всего: он отделался лишь небольшими травмами. Как выяснилось, виновником дорожно-транспортного происшествия стал двадцатилетний курсант военного ВУЗа. Оформлявшие ДТП инспекторы ГИБДД заявили о том, что молодой человек находился за рулём в нетрезвом состоянии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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