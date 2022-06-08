В Петербурге произошёл очередной скандал с участием вооружённого защитника зелёных насаждений

Накануне вечером в Санкт-Петербурге из-за обычной ёлки произошли очередные разбирательства, во время которых одна из сторон демонстрировала оружие и намерение пустить его в ход. На этот раз весомым аргументом спорщика стало ружьё.

Шестидесятитрёхлетний водитель, привёзший пиломатериалы в посёлок Александровка, вряд ли предполагал, что может стать мишенью разъярённого соседа своих клиентов. Заезжая во двор по указанному адресу, предприниматель-доставщик услышал в свой адрес конкретные угрозы от мужчины, вышедшего на улицу на шум грузовика. Причиной агрессии местного жителя стала маленькая ёлочка, растущая неподалёку - суровый защитник царства Флоры просто пообещал убить водителя, если деревце будет сломано.

Полуодетый мужчина попытался залезть на машину. В свою очередь, оборонявшийся доставщик пригрозил оппоненту баллончиком с автохимией, после чего распылил его содержимое в атакующего. Дальше произошло то, что сидевший за рулём водитель никак не мог предусмотреть: убежавший было соперник вернулся, но на этот раз в руках он держал ружьё.

Увидевшие сцену заказчики также выскочили во двор и кое-как смогли угомонить вооружённого соседа, тыкавшего стволом в лицо врага. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал: ни ружьё, ни мирно растущая ёлочка. Тем не менее правоохранители забрали хозяина оружия в отделение, а испытавший шок мужчина написал на него заявление.

Будет ли по факту ЧП возбуждено уголовное дело, пока не сообщается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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