Петербургским правоохранителям не понравилась «цветографика» иномарки, на которой ездил руководитель одного из казённых учреждений

Сотрудниками ГИБДД в Красногвардейском районе Северной столицы был остановлен автомобиль с проблесковыми маячками. Помимо «мигалки» на крыше, на кузове машины присутствовала цветографическая раскраска, практически не отличимая от той, что наносится на транспортные средства экстренных служб. Практически сразу выяснилось, что пускающий пыль в глаза антураж является фикцией: хотя авто и числится на балансе бюджетной организации, она ни к каким службам не относится.

На приметный «Хёндай Туксон» правоохранители обратили внимание накануне около семи вечера, когда он проезжал по Ириновскому проспекту. При проверке иномарки выяснилось, что её владельцем является некое казённое учреждение Ленинградской области. Когда машину остановили, в салоне как раз находился один из его руководителей.

Правоохранители, засомневавшиеся в правомочности подобных дизайнерских изысков, заодно решили провести проверку подлинности узлов и агрегатов остановленной машины. Пассажира «Хёндая» полицейские отпустили, а вот водителя иномарки вместе с авто отправили в отдел полиции для разбирательств.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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