Петербургские полицейские задержали иностранца с пистолетом, устроившего стрельбу в арендованной квартире на улице Лёни Голикова

Правоохранительные органы Северной столицы возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота оружия в отношении тридцатиоднолетнего гражданина Белоруссии. Криминальная история началась со стрельбы в арендованном жилом помещении в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Информация о стрельбе поступила на пульт дежурной части накануне в начале шестого утра. Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции задержали мужчину, приехавшего в Санкт-Петербург из Белоруссии. У задержанного изъяли армейский пистолет производства Чехословакии с глушителем. Пострадавших в ходе проверки обнаружено не было.

Изучивший оружие эксперт выдал заключение о его пригодности для стрельбы боевыми патронами.

Хозяин пистолета отправлен в изолятор временного содержания. Сейчас в его отношении решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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