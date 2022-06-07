Два столичных гостя проехали без малого шестьсот километров между вагонами поезда, но вместо Петербурга посетили отделение полиции в Ленинградской области

Самонкин заявил о возвращении Петербурга в «лихие 90-е» на фоне назначения Полякова на пост вице-губернатора
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Молодые жители Москвы решили реализовать свою мечту побывать в Северной столице не самым безопасным способом. Сочтя, что билеты на железнодорожный транспорт стоят слишком дорого, они решили добраться до Санкт-Петербурга бесплатно, пристроившись между вагонами.
Информацию об инциденте с зацеперами озвучили сегодня представители Управления МВД на транспорте по Северо-Западу. Неучтённых пассажиров, следующих из Москвы в Петербург, обнаружили практически перед самым завершением поездки, ссадив с поезда уже на территории Ленинградской области.
Оба девятнадцатилетних железнодорожных романтика сообщили правоохранителям о своей непреодолимой тяге к посещению города на Неве, каковая и стала причиной предпринятого ими опасного путешествия.
К беседе с полицейскими о недопустимости подобного риска вскоре подключился ещё один любитель острых ощущений: со станции Рощино в отдел доставили двадцатидевятилетнего мужчину, которого ссадили с грузового состава. Всем троим вручили административные протоколы по части первой статьи 11.17 КоАП, грозящей нарушителям штрафом в размере до четырёх тысяч рублей.
Как столичные гости будут возвращаться домой, в ведомстве уточнять не стали.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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