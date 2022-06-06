В Екатеринбурге у подростка во рту взорвался вейп

В Екатеринбурге у 15-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета. Парень получил серьезные увечья, сообщает URA.RU. Так, в результате взрыва ему разорвало губы, выбило пять зубов и обожгло левое предплечье.

Инцидент произошел днем 6 июня. Подросток взял вейп у своего 14-летнего приятеля и подошел к открытому окну, чтобы покурить.

«Практически сразу раздался хлопок и он ощутил сильную боль в области рта, началось кровотечение. Оправившись от шока несовершеннолетний обнаружил, что у него отсутствуют пять передних зубов. Сначала пострадавший пытался скрыть следы происшествия, испугавшись наказания со стороны родителей», — информирует пресс-служба УМФД по Екатеринбургу.

Спустя некоторое время юный горожанин все же набрался смелости и рассказал о случившемся матери. Его госпитализировали в ДГКБ №9.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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