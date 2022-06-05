Ирония судьбы: в день рождения Пушкина петербургские угонщики лишили иномарки его однофамильца

Сегодня появилась информация об угоне автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо», припаркованного хозяином возле дома в Парголово. Иномарка принадлежала гражданину из Белоруссии, по факту хищения авто правоохранители уже возбудили уголовное дело.

Инцидент примечателен одной деталью: авто угнали в ночь на шестое июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. По иронии судьбы, его владелец, ставший теперь пешеходом, оказался однофамильцем великого поэта и литературного деятеля.

На данный момент полиция приступила к поиску чёрного внедорожника две тысячи четырнадцатого года выпуска. Согласно заявлению сорокадвухлетнего хозяина иномарки, ущерб, причинённый ему неизвестными злоумышленниками, составил три миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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