Ирония судьбы: в день рождения Пушкина петербургские угонщики лишили иномарки его однофамильца

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Сегодня появилась информация об угоне автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо», припаркованного хозяином возле дома в Парголово. Иномарка принадлежала гражданину из Белоруссии, по факту хищения авто правоохранители уже возбудили уголовное дело.
Инцидент примечателен одной деталью: авто угнали в ночь на шестое июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. По иронии судьбы, его владелец, ставший теперь пешеходом, оказался однофамильцем великого поэта и литературного деятеля.
На данный момент полиция приступила к поиску чёрного внедорожника две тысячи четырнадцатого года выпуска. Согласно заявлению сорокадвухлетнего хозяина иномарки, ущерб, причинённый ему неизвестными злоумышленниками, составил три миллиона рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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