Под Петербургом голый мужчина распугал своим видом окружающих, а затем исчез

Накануне около полудня в полицию Всеволожского района поступил сигнал о мужчине, разгуливающем возле частного дома на Пробинском шоссе в деревне Проба.

Правоохранителям позвонила сама хозяйка жилища. Напуганная весьма экзотичным «костюмом» прохожего, женщина оставила малолетних детей и побежала за подмогой в пекарню, расположенную по соседству. Уже оттуда заявительница позвонила на дежурный номер полиции.

В то время, пока дежурный наряд выдвигался на место происшествия, в отделение поступил ещё один звонок, на этот раз от автомобилистов, проезжающих по Дороге Жизни. Случайные свидетели сообщили о том, что неизвестный нудист прогуливается по ней в районе двадцать первого – двадцать второго километров. Чуть позже появилась информация о том, что странный натурал сбил зеркало дальнего вида у стоящей на обочине «Газели», а затем скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас сотрудники полиции ведут активные поиски возмутителя спокойствия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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