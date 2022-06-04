Маленькая жительница Петербурга утонула в частном водоёме арендованного родителями дома

В районе Приозёрска произошёл трагический инцидент с участием годовалой девочки. Малышка утонула в пруду дачи, арендованной её родителями.

ЧП случилось накануне примерно в одиннадцать часов утра. Бригада скорой помощи, вызванная на Хвойную улицу в посёлке Запорожье попыталась откачать пострадавшую, но все попытки медиков оказались безуспешными. Предварительно, несчастный случай с ребёнком произошёл из-за того, что взрослые не заметили, как девочка смогла пройти к водоёму и упала в воду.

По факту произошедшего региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело. С родителей девочки взяты подписки о невыезде. Погибшая воспитывалась в многодетной семье, матери – сорок два года, отцу – сорок один. Об отце известно, что он работает инженером-конструктором.

До сих пор ни на каких учётах семья не состояла. Дом, где случилась трагедия, был снят петербуржцами около полумесяца назад.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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