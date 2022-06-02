Школьник из Санкт-Петербурга получил смертельную электротравму на турбазе в Ленинградской области

Сегодня появилась информация о гибели несовершеннолетнего петербуржца в Приозёрском районе Ленинградской области. Мальчик попал под напряжение в трансформаторной будке, по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.

Накануне около половины девятого вечера на дежурный телефон экстренных служб пришёл звонок о несчастном случае, произошедшем с ребёнком на туристической базе в деревне Орехово. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть четырнадцатилетнего школьника.

Предварительно, погибший несовершеннолетний катался с друзьями на велосипедах по территории базы. Во время одной из остановок внимание несовершеннолетнего привлекла трансформаторная будка, стоявшая неподалёку. Мальчик решил забраться внутрь, в результате чего произошёл разряд.

Ребёнок воспитывался в полной семье, проживающей в центре Северной столицы, учился в том же районе. Сейчас представители Следственного комитета Ленинградской области в рамках уголовного дела занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего ЧП.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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