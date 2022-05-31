Правоохранители Петербурга приступили к выяснению обстоятельств «взрослых» взаимоотношений двух тринадцатилетних девочек с великовозрастными кавалерами

Полицейские Кировского района Северной столицы занялись изучением деталей «взрослой» вечеринки в подвале с участием двух тринадцатилетних школьниц, после которой одной из них потребовалась помощь медиков. Девочку госпитализировали с отравлением психотропными веществами и алкоголем.

О приключениях, не соответствующих возрасту несовершеннолетних, правоохранители узнали накануне примерно в одиннадцать утра, задержав на улице Зайцева молодого человека в состоянии, далёком от адекватного, идущего в неизвестном направлении с чересчур юной спутницей. Когда парочку посадили в полицейскую машину для составления протокола о потреблении наркотических веществ, не по годам зрелая дама рассказала о вечеринке, состоявшейся в ночь с тридцать первого мая на первое июня в компании с двадцатичетырёхлетним задержанным, его двадцатишестилетним приятелем и подружкой-ровесницей.

Как оказалось, весёлое действо началось в одной из квартир на улице Васи Алексеева, а затем переместилось в подвал, где парочки занимались «взрослыми» утехами, записывая происходящее на видео. Пресловутую запись полицейские обнаружили в телефоне задержанного.

Вскоре отыскалась и подружка школьницы. К ней пришлось вызывать медиков, так как девочка отравилась «весёлыми» препаратами и алкоголем. Предварительно, малолетние искательницы приключений при знакомстве уверили своих кавалеров в том, что им уже есть восемнадцать лет, и всё случившееся происходило по обоюдному согласию.

Теи не менее полицейские занялись решением вопроса о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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