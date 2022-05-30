Объявленный в Петербурге план «Перехват» привёл к неожиданной развязке: правоохранители преследовали своих коллег, а похищенный оказался подозреваемым

Наделавшее переполох похищение человека на Большой Московской улице в Санкт-Петербурге оказалось задержанием подозреваемого.

Получасовая погоня полицейских в центре Северной столицы за машиной, в которую якобы затолкали похищенного человека, привела к неожиданному для преследователей результату: как оказалось, правоохранители пытались поймать коллег, ранее задержавших подозреваемого в совершении преступления. В остановленной «Ладе» зелёного цвета сидели оперативники уголовного розыска из Фрунзенского района.

История началась сегодня примерно в половине второго дня после звонка взволнованной женщины в отделение полиции. Заявительница сообщила дежурному о том, что стала свидетельницей похищения молодого человека, которого двое неизвестных затолкали в отечественное авто зелёного цвета и увезли в неизвестном направлении.

В городе объявили план «Перехват». Вскоре машина была обнаружена и остановлена правоохранителями.

После благополучного разрешения конфликта все его участники разъехались по своим делам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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