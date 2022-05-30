Наркополицейские нашли в холодильнике жителя Санкт-Петербурга более килограмма зелья

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На территории Красносельского района сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ранее занимавшегося «борьбой с наркотрафиком».
Тридцатидевятилетнего подозреваемого сотрудники управления по контролю за оборотом запрещённых веществ встретили возле его квартиры, расположенной в одной из многоэтажек на улице Маршала Казакова. Зашедшие «на огонёк» оперативники около полутора часов исследовали жилище хозяина на предмет интересных находок.
Усилия наркополицейских не прошли даром: в своём холодильнике мужчина хранил два чёрных пакета, в которых лежали тринадцать свёртков с неким веществом. Изъятое отправили на экспертизу, а его владельца доставили в отделение и для начала составили протокол об административном правонарушении. Эксперты подтвердили догадку оперативников: в холодильнике у задержанного лежал растительный наркотик общим весом более килограмма.
Как сообщают источники, девять лет назад подозреваемый и два его приятеля уже проходили по уголовному делу, связанному с запрещёнными веществами, но тогда ему вменяли другие статьи УК. Мужчина был осуждён за мошенничество и незаконное лишение свободы: подельники под видом полицейских задерживали людей якобы за торговлю наркотиками, а затем вымогали с них деньги. В тот раз ему пришлось провести в местах заключения без малого четыре года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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