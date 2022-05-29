Петербургский суд приговорил к двум годам колонии «шутника», закидавшего камнями чужой «Мерседес»

Сам инцидент, лёгший в основу уголовного дела, произошёл примерно в половине девятого вечера двадцать четвёртого апреля две тысячи двадцатого года в районе дома номер двадцать семь по проспекту Косыгина. По мнению следствия, подозреваемый из хулиганских побуждений перегородил проезжую часть, передвинув каменную сферу.

В это время мимо дома проезжала женщина на иномарке. Не заметив преграды, водитель наехала на неё, в результате чего автомобиль потерпевшей получил повреждение. После этого «шутник» набрал с земли камней и начал бросать их в машину, один камень при этом залетел в салон. Ремонт иномарки обошёлся владелице в сумму более ста сорока тысяч рублей.

Свою вину на суде мужчина признал. В настоящее время на учётах он не состоит, хотя ранее уже был судим. В совокупности с предыдущим приговором подсудимый получил наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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