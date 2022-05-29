Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, решившего подзаработать на фальшивом угоне

Около полугода назад пятидесятилетний житель Ленинградской области договорился со знакомыми и создал видимость угона собственного автомобиля. Спустя несколько месяцев сотрудникам полиции удалось раскрыть хитроумный план обогащения и найти «украденную» иномарку, правда, в разобранном виде. Кое-какие из запчастей авто уже обрели новых хозяев.

Заявление об угоне трёхлетнего KIA Optima поступило в отдел полиции в ноябре прошлого года. Безутешный владелец иномарки сообщил правоохранителям о том, что неизвестные лица похитили его машину, припаркованную на Красногородской улице в Красном Селе. На основании обращения было возбуждено уголовное дело, но накануне следователи наконец выяснили истинную подоплёку исчезновения автомобиля. Его целью, как оказалось, было получение страховых выплат за утраченное имущество.

По версии следствия, мужчина подговорил своих приятелей переправить авто в сервис, расположенный в Гатчинском районе. После этого машину разобрали, а запчасти начали продавать через интернет-площадки. Часть имущества к настоящему времени уже была реализована, остальное изъяли сотрудники полиции.

Сейчас, закрыв дело о краже, следователи приступили к работе над новым уголовным делом, возбуждённым по факту ложного доноса. Его фигуранта пока ограничили подпиской о невыезде.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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