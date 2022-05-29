На детской площадке в Парголово крыса укусила юного жителя Петербурга

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Десятилетний мальчик, решивший накормить крысу, стал жертвой нападения дикого грызуна. Крыса укусила ребёнка, который попытался взять ее в руки.
Об инциденте, произошедшем на улице Фёдора Абрамова в Парголово, со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказали сегодня «Невские новости». Накануне в полицию обратилась мать пострадавшего несовершеннолетнего. Женщина сообщила о том, что компания детей, игравшая на детской площадке, заметила грызуна. Сын заявительницы взял его на руки, пытаясь покормить, но не привыкшая к подобному обращению крыса укусила ребёнка за палец. Позже родители отвезли сына в травмпункт.
Отметим, что в течении последнего времени жители Северной столицы довольно часто сталкиваются с крысами в своих дворах. Как считают некоторые источники, причиной массового нашествия грызунов могут быть скопившиеся на помойках мусор и пищевые отходы. Некоторое время назад стало известно о том, что город тратит около полумиллиона рублей из своего бюджета на закупку крыс для исследований.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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