В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве иностранца задержан местный житель

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Следственным комитетом Северной столицы возбуждено уголовное дело по факту убийства человека в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Пострадавший был зарезан в результате случайного конфликта с ранее судимым местным жителем.
Под подозрение в совершении тяжкого преступления попал сорокаоднолетний сборщик судоверфи. Мужчину задержали накануне в квартире на Нарвском проспекте. Как считают следователи, в воскресенье ночью подозреваемый поссорился с незнакомцем по дороге от станции метро до своего дома. Словесная перепалка закончилась поножовщиной: судостроитель достал из кармана нож и нанёс своему оппоненту несколько ударов, после чего отправился домой.
Человек, получивший ранения плеча и груди, скончался на месте происшествия, его тело было обнаружено примерно в половине третьего часа ночи случайными прохожими. Сотрудники полиции установили личность погибшего: им оказался двадцатишестилетний приезжий из Узбекистана.
Сегодня вероятный виновник смерти иностранца будет переведён из камеры полицейского отделения в изолятор временного содержания. Стало известно, что общаться с правоохранителями мужчине не привыкать: ранее он уже привлекался за кражу и наркотики.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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