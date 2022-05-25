Петербургский суд закрыл дело в отношении местного жителя, избившего и сбросившего с балкона свою сожительницу

Инцидент произошёл в сорок седьмом доме по Софийской набережной весной две тысячи двадцатого года. Находящийся под действием наркотиков мужчина избил свою подругу, после чего толкнул ее. Девушка упала на землю и впоследствии скончалась в больнице от полученных травм.

Уголовное дело было возбуждено в соответствии со статьёй, гласящей о причинении смерти по неосторожности. Рассмотрением его занимался Фрунзенский районный суд Северной столицы – сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов.

В ходе заседания обвиняемый ходатайствовал о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности по вменяемой ему статье УК. Акцент был сделан на то, что предусмотренные частью первой статьи сто девятой преступления относятся к проступкам небольшой тяжести, а со времени инцидента прошло уже более двух лет. Возражения другой стороны не последовало, и суд принял во внимание аргументы обвиняемого.

Дело закрыто.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700