Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга после отравления воспитанников детского сада одну из групп закрыли на карантин

Сегодня, 16:34

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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга после отравления воспитанников детского сада одну из групп закрыли на карантин
Фото из открытых источников

После инцидента, произошедшего с воспитанниками сорок первого детского сада во Фрунзенском районе Северной столицы, было принято решение закрыть на карантин группу, которую посещали пострадавшие малыши. На данный момент сообщается о том, что трое воспитанников госпитализированы, ещё несколько человек находятся на амбулаторном лечении с жаром и расстройствами желудка.

Карантин в учреждении введён с сегодняшнего дня. Весь его персонал обязан будет пройти процедуру взятия проб для исследования на предмет бактериологических и вирусных заболеваний.

Как сообщили в региональном представительстве Роспотребнадзора, все заболевшие дети посещали одну группу, у троих доставленных в клинику воспитанников подозрение на энтерит. По данным ведомства, всего речь идёт о шести заболевших, но, по неподтверждённой информации, их может быть вдвое больше.

Симптомы течения болезни у всех маленьких пациентов схожие: подъём температуры до тридцати девяти – сорока градусов, диарея и рвота.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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