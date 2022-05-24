Петербургский девятиклассник угнал каршеринговую иномарку, после чего попытался избежать знакомства с полицейскими

Учащийся одной из школ-интернатов Северной столицы был задержан накануне на Петроградской стороне в начале восьмого утра. Несовершеннолетний катался на принадлежащем каршеринговой фирме «Солярисе», однако его увлекательное занятие было прервано сотрудниками полиции.

Дежурный наряд ГИБДД остановил иномарку возле дома номер восемнадцать по улице Мира для проверки документов. Как оказалось, за рулём авто сидел пятнадцатилетний подросток, который явно не желал общения с правоохранителями: как только машина остановилась, юный водитель бросился наутёк. Тем не менее полицейским удалось догнать беглеца через несколько десятков метров.

Выяснилось, что примерно в то же время сотрудники полиции приняли заявление об угоне «Соляриса» от юриста каршеринговой фирмы, которой принадлежит автомобиль. Заявитель сообщил о том, что транспортное средство было похищено с улицы Латышских стрелков.

Школьника доставили в отделение, а после передали родителям. Судя по всему, в скором времени несовершеннолетнему правонарушителю предстоят длительные «воспитательные» беседы со следователями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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