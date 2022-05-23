Петербургские полицейские задержали мужчину, находящегося в розыске в Белоруссии

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Отрабатывая информацию о подозрительном гражданине, полученную от жителя Северной столицы, правоохранители задержали мужчину, находящегося в розыске на территории Белоруссии – сообщили сегодня осведомлённые источники.
Задержали разыскиваемого накануне днём неподалёку от дома номер сто пять по Лиговскому проспекту. Доставленный в отделение полиции задержанный назвал своё имя и сообщил полицейским о том, что трудится сантехником в одной из компаний, занимающихся газификацией. При детальном изучении личности тридцатитрёхлетнего мужчины выяснилось, что на родине он находится в розыске. Согласно поступившим к полицейским сведениям, гражданина Белоруссии ищут за оскорбление действующего главы государства как скрывающегося от следственных органов.
Личность задержанного подтверждена, инициатор розыска оповещён о его задержании.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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