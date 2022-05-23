Только после восьмого выстрела сотрудники ДПС смогли остановить на КАД пьяного петербургского водителя

Сегодня, 11:39

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Только после восьмого выстрела сотрудники ДПС смогли остановить на КАД пьяного петербургского водителя
Фото из открытых источников

Накануне вечером сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить иномарку, за рулём которой сидел пьяный водитель. Причём, первые выстрелы отрезвляющего воздействия на затуманенный алкогольными парами мозг петербуржца не возымели. Свою неправоту мужчина понял только с восьмого раза. Информация об инциденте появилась в петербургских соцсетях.

Полицейским пришлось преследовать «пьяный» Ситроен от Всеволожска до сорокового километра КАД. Несмотря на все предпринимаемые правоохранителями усилия, водитель авто не собирался останавливаться, и снизил скорость только после восьмого выстрела.

Как впоследствии оказалось, управлял машиной сорокапятилетний житель Приморского района Северной столицы. При проверке на наличие алкоголя в крови задержанного выяснилось, что его концентрация превышает предельно допустимые нормы в десять раз.

Нарушитель вручили административный протокол по части первой статьи 12.8 КоАП, гласящей об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. По счастливой случайности в ходе погони за нетрезвым водителем никто не пострадал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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