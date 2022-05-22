Петербургские оперативники задержали восемнадцатилетнего студента, подозреваемого в обмане пожилой пенсионерки

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали восемнадцатилетнего студента, подозреваемого в мошенничестве. Разница в возрасте между предприимчивым молодым человеком и его жертвой – семьдесят лет.

Накануне днём пожилая женщина, проживающая на улице Генерала Симоняка, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что неизвестные обманом выманили у неё личные сбережения. По ставшему уже классическим сценарию аферисты разыграли для доверчивой пенсионерки спектакль, который обошёлся ей в двести тысяч рублей.

Со слов заявительницы, в субботу утром ей позвонила некая женщина и взволнованным голосом сообщила о якобы аварии, в которую попал сын петербурженки. Как заявила таинственная незнакомка, у родственника собеседницы есть возможность избежать больших неприятностей, но для этого срочно нужны деньги.

К вечеру пенсионерка собрала требуемую сумму и передала её приехавшему курьеру. О том, что её обманули, пожилая женщина поняла только через два дня. Приехавшие на место происшествия сотрудники оперативно-следственной группы уже спустя три часа смогли задержать подозреваемого. Как оказалось, курьер учится на третьем курсе одного из местных учебных заведений.

В статусе фигуранта уголовного дела задержанного поместили в ИВС. Следствие продолжается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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