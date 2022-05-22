В Петербурге пятнадцатилетняя девушка попала в ДТП с участием полицейского автомобиля

Вчера, 22:24

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В Петербурге пятнадцатилетняя девушка попала в ДТП с участием полицейского автомобиля
Фото из открытых источников

В Красносельском районе Санкт-Петербурга пятнадцатилетняя девушка в наушниках выбежала на проезжую часть и попала под полицейский автомобиль.

Согласно информации, озвученной представителями Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, примерно в час дня на неподалёку от дома 53/1 по Второй Комсомольской улице служебный «Хёндэ Солярис» сбил пешехода, внезапно выбежавшего на дорогу из-за припаркованных авто. В машине находился дежурный наряд ППС, отрабатывающий сигнал о розыске преступного транспортного средства, который был получен полицейскими незадолго до инцидента.

Как сообщили случайные свидетели происшествия, полицейские уложили пострадавшую на сиденье машины и увезли с места ДТП. Эту информацию подтвердили и в главке ведомства, уточнив, что девушке была оказана первая помощь, после чего её доставили в больницу.

Изучение обстоятельств ЧП продолжается.   

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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