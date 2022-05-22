Бывший возлюбленный жительницы Санкт-Петербурга угнал её иномарку, устроил аварию и попытался сбежать

Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки
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Накануне правоохранители Калининского района Северной столицы приняли сообщение о ДТП, произошедшем возле дома номер десять по Пискарёвскому проспекту. Мужчина, сидевший за рулём автомобиля «Опель Астра», устроил массовую аварию, после чего попытался сбежать.
Дежурному наряду ДПС удалось задержать нарушителя. Им оказался тридцатилетний безработный, проживающий в Новгородской области. Водитель умудрился собрать в одну кучу «Ленд Ровер Дискавери», «Вольво» и «БМВ» седьмой серии, стоявшие на светофоре.
Проведённый тест на алкоголь показал, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Судя по всему, он просто забыл, как должен был отреагировать на запрещающий сигнал светофора. При детальном разборе происшествия выяснилось, что разбитое авто новгородцу не принадлежит – полицию поступило заявление об угоне от тридцатилетней хозяйки иномарки, которая оказалась бывшей сожительницей угонщика.
По факту угона сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Виновник аварии задержан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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