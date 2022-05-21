«Делайте ставки!»: для жителя Санкт-Петербурга нетрезвая игра с ножом закончилась ранением шеи и госпитализацией

Сегодня, 12:04

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«Делайте ставки!»: для жителя Санкт-Петербурга нетрезвая игра с ножом закончилась ранением шеи и госпитализацией
Фото из открытых источников

Накануне ночью медики петербургской скорой помощи с Рыбацкого проспекта госпитализировали нетрезвого пятидесятидвухлетнего мужчину с порезанной шеей. Скорую к пострадавшему вызвал сам «мастер ножевого боя», нанёсший удар.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции застали в квартире пятидесятишестилетнего приятеля хозяина квартиры, который сообщил им, что после обильного возлияния предложил собутыльнику сыграть в интересную игру «Увернись от ножа». Не вдаваясь в тонкости правил развлечения, мужчина рассказал, что во время игры случайно ранил партнёра ножом в шею, после чего позвонил в экстренные службы и вызвал врачей.

Полицейские задержали «аниматора» и поместили его в камеру с протоколом о мелком хулиганстве. Аналогичную бумагу выписали на имя второго участника игрового действа.

Сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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