«Делайте ставки!»: для жителя Санкт-Петербурга нетрезвая игра с ножом закончилась ранением шеи и госпитализацией

Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии
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Накануне ночью медики петербургской скорой помощи с Рыбацкого проспекта госпитализировали нетрезвого пятидесятидвухлетнего мужчину с порезанной шеей. Скорую к пострадавшему вызвал сам «мастер ножевого боя», нанёсший удар.
Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции застали в квартире пятидесятишестилетнего приятеля хозяина квартиры, который сообщил им, что после обильного возлияния предложил собутыльнику сыграть в интересную игру «Увернись от ножа». Не вдаваясь в тонкости правил развлечения, мужчина рассказал, что во время игры случайно ранил партнёра ножом в шею, после чего позвонил в экстренные службы и вызвал врачей.
Полицейские задержали «аниматора» и поместили его в камеру с протоколом о мелком хулиганстве. Аналогичную бумагу выписали на имя второго участника игрового действа.
Сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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