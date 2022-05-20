«Пьяная» иномарка сбила подростка-велосипедиста в Московском районе Санкт-Петербурга

Семнадцатилетний молодой человек попал в больницу после дорожно-транспортного происшествия на пешеходном переходе в Московском районе Северной столицы.

По предварительным данным, инцидент произошёл в районе дома номер сорок четыре по Авиационной улице накануне примерно в половине седьмого вечера. Именно в это время в дежурную часть скорой помощи поступил звонок о подростке, которого сбила иномарка.

За рулём «Шевроле Лачетти» сидел сорокаоднолетний мужчина, инцидент с велосипедистом произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе. Молодого человека увезли в медучреждение в тяжёлом состоянии, а водителя отправили тестироваться на алкоголь. Анализы показали, наличие алкоголя в крови виновника аварии. Есть сведения о том, что в течение минувшего года он дважды привлекался за нарушение ПДД.

Сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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