Семиклассник из Ленинградской области сбил пенсионера, катаясь на мини-мотоцикле, и попытался сбежать. Пострадавший попал в реанимацию

В Ленинградской области катавшийся на мини-мотоцикле школьник сбил пенсионера, ехавшего на самокате. После столкновения семиклассник спешно покинул место ДТП, а пострадавший мужчина попал в реанимационное отделение с тяжёлыми травмами.

Об инциденте, произошедшем накануне днём, сегодня сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло на улице Железнодорожной в Лодейном Поле. После того как передвигавшийся на электросамокате семидесятипятилетний мужчина был сбит пит-байком под управления несовершеннолетнего, медики диагностировали у него перелом левой височной кости и ушиб головного мозга.

Скрывшегося с места аварии подростка вскоре задержали полицейские. Сейчас по факту случившегося ведётся проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего ЧП.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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