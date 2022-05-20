Семиклассник из Ленинградской области сбил пенсионера, катаясь на мини-мотоцикле, и попытался сбежать. Пострадавший попал в реанимацию

Вчера, 17:34

0

Image 16+
Семиклассник из Ленинградской области сбил пенсионера, катаясь на мини-мотоцикле, и попытался сбежать. Пострадавший попал в реанимацию
Фото из открытых источников

В Ленинградской области катавшийся на мини-мотоцикле школьник сбил пенсионера, ехавшего на самокате. После столкновения семиклассник спешно покинул место ДТП, а пострадавший мужчина попал в реанимационное отделение с тяжёлыми травмами.

Об инциденте, произошедшем накануне днём, сегодня сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло на улице Железнодорожной в Лодейном Поле. После того как передвигавшийся на электросамокате семидесятипятилетний мужчина был сбит пит-байком под управления несовершеннолетнего, медики диагностировали у него перелом левой височной кости и ушиб головного мозга.

Скрывшегося с места аварии подростка вскоре задержали полицейские. Сейчас по факту случившегося ведётся проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего ЧП.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Семиклассник из Ленинградской области сбил пенсионера, катаясь на мини-мотоцикле, и попытался сбежать. Пострадавший попал в реанимацию

Вчера, 17:34

Петербургские сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину, расписавшего стену Академии ВМФ

20-05-2022, 21:54

Петербургский четвероклассник заехал на самокате под троллейбус

20-05-2022, 12:14

Санкт-Петербургский суд продлил меру пресечения бывшему главе Калининского района

19-05-2022, 17:59

В Пикалёво Ленинградской области годовалый ребёнок погиб от удара электрическим током, играя отвёрткой рядом с розеткой

18-05-2022, 12:09

Петербургские оперативники задержали молодого человека, причастного к телефонному мошенничеству

14-05-2022, 18:54

Житель Санкт-Петербурга трансформировал условный срок заключения в реальный, учинив пальбу из ружья

14-05-2022, 13:04

Жителя Горно-Алтайска оштрафовали за неуважительное высказывание о погибшем в Украине российском солдате

13-05-2022, 09:54

Невиновному супругу грозили большие неприятности: жительницу Петербурга, оговорившую своего мужа, оштрафовали на десять тысяч

12-05-2022, 22:04

В Петербурге местный житель поссорился с соседом и выстрелил в его окно из ракетницы

12-05-2022, 15:39

В Волхове Ленинградской области дочь-подросток выстрелила в отца, после чего несколько раз ударила его ножом

11-05-2022, 17:49

В Петербурге жертва секты «Орден пути» отсудил у её главы более пяти миллионов

11-05-2022, 17:34

Приезжий из Архангельской области прогулялся по петербургскому лесу с автоматом. Местные жители подобный «променад» не оценили

11-05-2022, 14:54

В Петербурге задержали иностранца-нелегала, который напал на двенадцатилетнюю девочку

10-05-2022, 20:34

В Ленинградской области разыскивают злоумышленника, повредившего знамя Победы

10-05-2022, 16:09

Школьница из Москвы, приехавшая в Петербург погостить у дедушки, утонула в бассейне частного дома

10-05-2022, 15:49

В Петербурге ищут компанию молодых людей, выстреливших в лицо местному жителю

7-05-2022, 19:34

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении девушки, распространявшей фейки о российской армии

7-05-2022, 15:54

В трех селах Кузбасса загорелись более 50 жилых домов

7-05-2022, 12:29

В Новороссийске от владельца магазина потребовали убрать вывеску «Za мясом»

6-05-2022, 17:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

19-05-2022, 08:29

0

Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...

Подробнее
Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки

Массовый мор: петербургская рыба продолжает гибнуть из-за сложной экологической обстановки

Вчера, 15:07

0

Жители Санкт-Петербурга продолжают замечать мертвую рыбу в реках и каналах города. Эксперты связывают это со сложной...

Подробнее
Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

20-05-2022, 19:49

0

Судя по информации СМИ Израиля, изданий Турции, сведений короля Иордании Абдаллы II о том, что военнослужащие Ирана и...

Подробнее
Артамонов сообщил о том, почему Z-операция ВС из РФ идет слишком медленно

Артамонов сообщил о том, почему Z-операция ВС из РФ идет слишком медленно

20-05-2022, 14:29

0

Известный российский эксперт по военным вопросам Александр Артамонов оценил мнения, которые периодически раздаются в...

Подробнее
В Петербурге вновь начались поиски желающих заниматься информационным обслуживанием остановок

В Петербурге вновь начались поиски желающих заниматься информационным обслуживанием остановок

19-05-2022, 13:49

0

«Организатор перевозок» Северной столицы предпринял повторную попытку найти подрядчиков, готовых заняться содержанием...

Подробнее
Санкт-Петербургский суд продлил меру пресечения бывшему главе Калининского района

Санкт-Петербургский суд продлил меру пресечения бывшему главе Калининского района

19-05-2022, 17:59

0

Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга продлён срок изоляции экс-главы Калининского района Ивана Громова и его...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Генерал Липовой объяснил, что мешает ВС РФ жестко зачистить границы от ВСУ

Генерал Липовой объяснил, что мешает ВС РФ жестко зачистить границы от ВСУ

19-05-2022, 15:04

0

Россия вынуждена действовать осторожно, чтобы не поддаться на провокации ВСУ. Об этом заявил генерал-майор авиации...

Подробнее
Россия с космодрома Плесецк запустила «Союз» с военным спутником

Россия с космодрома Плесецк запустила «Союз» с военным спутником

19-05-2022, 11:59

0

Космические войска ВКС РФ с космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а», которая доставит на...

Подробнее
Экономист Марамыгин разъяснил, почему курс доллара в РФ так отличается от реального

Экономист Марамыгин разъяснил, почему курс доллара в РФ так отличается от реального

20-05-2022, 12:44

0

Курс доллара на Мосбирже сегодня опустился ниже 58 рублей, впервые с 2018 года. Однако для экспертов это вовсе не...

Подробнее
В сторону Украины в Черном море одновременно выдвинулись не менее 4 военных кораблей

В сторону Украины в Черном море одновременно выдвинулись не менее 4 военных кораблей

20-05-2022, 12:09

0

Прошло всего лишь несколько часов с тех пор, как спутники из Космоса, а также многочисленные крымские граждане...

Подробнее