Представители Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Управления ФСБ по Балтфлоту и сотрудниками местного МВД задержали злоумышленника, расписавшего стену ВМА имени Кузнецова напротив станции метрополитена «Чёрная речка».

Как сообщили в региональном главке ведомства, мужчина наносил надписи, которые дискредитируют деятельность ВС России на зданиях, являющихся объектами культурного наследия на территории Приморского района. Сейчас следователи проводят с ним комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По некоторым сведениям, задержанному пятьдесят четыре года. Надпись, нанесённая им на здание в ночь с первое на второе мая, используется Вооружёнными силами Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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