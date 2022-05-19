Петербургские сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину, расписавшего стену Академии ВМФ

Вчера, 21:54

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Петербургские сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину, расписавшего стену Академии ВМФ
Фото из открытых источников

Представители Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Управления ФСБ по Балтфлоту и сотрудниками местного МВД задержали злоумышленника, расписавшего стену ВМА имени Кузнецова напротив станции метрополитена «Чёрная речка».

Как сообщили в региональном главке ведомства, мужчина наносил надписи, которые дискредитируют деятельность ВС России на зданиях, являющихся объектами культурного наследия на территории Приморского района. Сейчас следователи проводят с ним комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По некоторым сведениям, задержанному пятьдесят четыре года. Надпись, нанесённая им на здание в ночь с первое на второе мая, используется Вооружёнными силами Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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