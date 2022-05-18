Петербургский четвероклассник заехал на самокате под троллейбус

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
На Петроградской стороне в Северной столице несовершеннолетний ученик четвёртого класса был сбит троллейбусом после того, как выкатился на самокате на проезжую часть. После ДТП одиннадцатилетнего школьника отправили в медучреждение на карете скорой помощи.
Источники сообщают о том, что ЧП произошло накануне примерно в восемь вечера. Пострадавшего забрали в больницу им. Раухфуса от дома номер сорок два по Большому проспекту. Катавшийся на самокате ребёнок съехал с тротуара и попал под троллейбус номер тридцать один, двигавшийся в попутную сторону.
За рулём транспортного средства находилась сорокапятилетняя женщина-водитель, сейчас полицейские занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего инцидента. Согласно предварительным данным, мальчик доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести - по счастливой случайности всё обошлось без критических последствий для ребёнка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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