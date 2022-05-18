Санкт-Петербургский суд продлил меру пресечения бывшему главе Калининского района

Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга продлён срок изоляции экс-главы Калининского района Ивана Громова и его брата Павла. По мнению следствия, фигуранты уголовного дела, возбуждённого по части четвёртой статьи сто пятьдесят девятой УК РФ («Мошенничество»), могут предпринять попытку скрыться от правосудия. Оба подозреваемых с выводами следователей не согласились.

Напоминаем, что братья Громовы были задержаны в конце прошлого года в рамках расследования дела о хищении ста шестидесяти миллионов из городского бюджета. Как считает следствие, в период с две тысячи тринадцатого по две тысячи восемнадцатый годы центр, подведомственный комитету по информатизации правительства города, которым в то время руководил Иван Громов, заключил ряд контрактов с некой фирмой с целью развития системы межведомственного документооборота и поддержки единой дежурной службы государственных архивов. Подрядчик работ не выполнил, но деньги на его счета исправно перечислялись, а затем выводились в офшоры.

За последние три месяца уголовное дело пополнилось ещё пятью эпизодами, а сумма причинённого ущерба выросла почти до двухсот пятидесяти миллионов рублей. К вышеописанным контрактам присовокупились сделки, связанные с электронным сопровождением информсистем ЗАГС и системами государственного межведомственного взаимодействия.

Кроме продления срока ареста, суд также арестовал вертолёт, принадлежащий семье Громовых. Если доводы следствия подтвердятся судом, он будет изъят в счёт компенсации ущерба, причинённого городскому бюджету.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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