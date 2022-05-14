В Пикалёво Ленинградской области годовалый ребёнок погиб от удара электрическим током, играя отвёрткой рядом с розеткой

Сегодня, 12:09

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В Пикалёво Ленинградской области годовалый ребёнок погиб от удара электрическим током, играя отвёрткой рядом с розеткой
Фото из открытых источников

Следственным комитетом Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребёнка в Бокситогорском районе. По недосмотру взрослых, маленький мальчик играл с отвёрткой рядом с розеткой, что привело к трагедии. Работники следственных органов квалифицировали произошедшее как причинение смерти по неосторожности.

Инцидент произошёл накануне примерно в семь часов утра. Вызванные к пострадавшему медики скорой помощи диагностировали у малыша состояние клинической смерти в результате поражения электрическим током. Ребёнок ткнул инструментом в разъём электросети.

По данным правоохранителей, тридцатишестилетний отец погибшего работает руководителем участка ремслужбы на предприятии, мать трудится транспортировщиком.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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