Петербургские оперативники задержали молодого человека, причастного к телефонному мошенничеству

Сегодня, 18:54

0

Image 16+
Петербургские оперативники задержали молодого человека, причастного к телефонному мошенничеству
Фото из открытых источников

Сегодня представители главка петербургского полицейского ведомства рассказали о задержании возможного участника мошеннической схемы, используемой для выуживания денег у доверчивых граждан. Молодого человека задержали в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту обмана купчинской пенсионерки.

В правоохранительные органы восьмидесятисемилетняя женщина обратилась десятого числа. Со слов заявительницы, в утром того же дня ей позвонила некая женщина, представившаяся женой внука. Звонившая рассказала обычную для таких случаев историю: родственница якобы попала в дорожно-транспортное происшествие и ей срочно нужны деньги для дорогостоящей операции.

Через три часа к пенсионерке, проживающей на Софийской улице, пришёл незнакомец, которому доверчивая петербурженка передала триста тысяч рублей.

В ходе оперативно-следственных мероприятий была установлена личность предполагаемого курьера. Вечером двенадцатого мая подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в столице на Павелецком вокзале.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Петербургские оперативники задержали молодого человека, причастного к телефонному мошенничеству

Сегодня, 18:54

Житель Санкт-Петербурга трансформировал условный срок заключения в реальный, учинив пальбу из ружья

Сегодня, 13:04

Жителя Горно-Алтайска оштрафовали за неуважительное высказывание о погибшем в Украине российском солдате

Вчера, 09:54

Невиновному супругу грозили большие неприятности: жительницу Петербурга, оговорившую своего мужа, оштрафовали на десять тысяч

12-05-2022, 22:04

В Петербурге местный житель поссорился с соседом и выстрелил в его окно из ракетницы

12-05-2022, 15:39

В Волхове Ленинградской области дочь-подросток выстрелила в отца, после чего несколько раз ударила его ножом

11-05-2022, 17:49

В Петербурге жертва секты «Орден пути» отсудил у её главы более пяти миллионов

11-05-2022, 17:34

Приезжий из Архангельской области прогулялся по петербургскому лесу с автоматом. Местные жители подобный «променад» не оценили

11-05-2022, 14:54

В Петербурге задержали иностранца-нелегала, который напал на двенадцатилетнюю девочку

10-05-2022, 20:34

В Ленинградской области разыскивают злоумышленника, повредившего знамя Победы

10-05-2022, 16:09

Школьница из Москвы, приехавшая в Петербург погостить у дедушки, утонула в бассейне частного дома

10-05-2022, 15:49

В Петербурге ищут компанию молодых людей, выстреливших в лицо местному жителю

7-05-2022, 19:34

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении девушки, распространявшей фейки о российской армии

7-05-2022, 15:54

В трех селах Кузбасса загорелись более 50 жилых домов

7-05-2022, 12:29

В Новороссийске от владельца магазина потребовали убрать вывеску «Za мясом»

6-05-2022, 17:09

Петербургские правоохранители ищут вооружённую пару, вымогавшую у местного жителя три миллиона

5-05-2022, 19:49

Петербуржец, обвинённый в похищении породистого пса, оказался его спасителем

5-05-2022, 08:04

Сотрудники МЧС спасли мужчину во время пожара в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга

4-05-2022, 19:34

Сегодняшнее утро для сотрудников ДПС из Петроградского района Санкт-Петербурга началось с погони за пьяным нарушителем

3-05-2022, 16:29

У петербургского банкира в Парголово угнали авто стоимостью более двух миллионов

3-05-2022, 14:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов

Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов

12-05-2022, 14:14

0

Политолог Сергей Станкевич предупредил о том, что вероятность расширения театра боевых действий сейчас очень высока....

Подробнее
Сивков: Россия может уничтожить своих врагов лазерным оружием

Сивков: Россия может уничтожить своих врагов лазерным оружием

Вчера, 16:09

0

Россия разрабатывает оружие, которое будет существенно превосходить уже существующие виды вооружений. Об этом рассказал...

Подробнее
РВ: снайперы спецназа «О» ВС РФ точечно ликвидируют солдат ВС Украины

РВ: снайперы спецназа «О» ВС РФ точечно ликвидируют солдат ВС Украины

Сегодня, 11:44

0

На Донбассе идут тяжелые бои, в которых задействованы и силы группировки «О». Россия начала «военную спецоперацию» на...

Подробнее
Проблемы с экологией в Петербурге могут испортить фестиваль корюшки

Проблемы с экологией в Петербурге могут испортить фестиваль корюшки

Вчера, 15:04

0

Традиционный фестиваль корюшки в Санкт-Петербурге состоится на пляже Петропавловской крепости с 14 по 15 мая. Однако...

Подробнее
Петербуржцы не верят в способность Смольного решить проблемы транспортной реформы

Петербуржцы не верят в способность Смольного решить проблемы транспортной реформы

12-05-2022, 11:17

0

Жители Петербурга устали терпеть неудобства из-за провальной транспортной реформы и предложили создать специальные...

Подробнее
В США не менее шести самолетов Судного дня были подняты в воздух

В США не менее шести самолетов Судного дня были подняты в воздух

12-05-2022, 11:09

0

В США одновременно поднялись в небо не менее шести самолетов Судного дня. Американские стратегические бомбардировщики...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Siemens уходит из России из-за событий на Украине

Siemens уходит из России из-за событий на Украине

12-05-2022, 12:39

0

Всемирно известный производитель техники и электроники Siemens объявил о том, что начинает сворачивать свою...

Подробнее
В Петербурге местный житель поссорился с соседом и выстрелил в его окно из ракетницы

В Петербурге местный житель поссорился с соседом и выстрелил в его окно из ракетницы

12-05-2022, 15:39

0

Двадцатилетний молодой человек, проживающий в Сосновой Поляне, стал участником криминальных хроник после того, как во...

Подробнее
Белгородские власти опровергли информацию о вторжении ВСУ в приграничное село Середа

Белгородские власти опровергли информацию о вторжении ВСУ в приграничное село Середа

12-05-2022, 15:34

0

Власти Белгородской области поспешили опровергнуть появившуюся в сети информацию о том, что якобы в приграничное село...

Подробнее
Экономист Рой спрогнозировал рекордную инфляцию в России

Экономист Рой спрогнозировал рекордную инфляцию в России

12-05-2022, 14:09

0

Инфляционные процессы в стране будут только усугубляться. Рост цен на многие товары и услуги, которые граждане...

Подробнее