Петербургские оперативники задержали молодого человека, причастного к телефонному мошенничеству

Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов
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Сегодня представители главка петербургского полицейского ведомства рассказали о задержании возможного участника мошеннической схемы, используемой для выуживания денег у доверчивых граждан. Молодого человека задержали в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту обмана купчинской пенсионерки.
В правоохранительные органы восьмидесятисемилетняя женщина обратилась десятого числа. Со слов заявительницы, в утром того же дня ей позвонила некая женщина, представившаяся женой внука. Звонившая рассказала обычную для таких случаев историю: родственница якобы попала в дорожно-транспортное происшествие и ей срочно нужны деньги для дорогостоящей операции.
Через три часа к пенсионерке, проживающей на Софийской улице, пришёл незнакомец, которому доверчивая петербурженка передала триста тысяч рублей.
В ходе оперативно-следственных мероприятий была установлена личность предполагаемого курьера. Вечером двенадцатого мая подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в столице на Павелецком вокзале.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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