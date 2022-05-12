Петербургские оперативники задержали молодого человека, причастного к телефонному мошенничеству

Сегодня представители главка петербургского полицейского ведомства рассказали о задержании возможного участника мошеннической схемы, используемой для выуживания денег у доверчивых граждан. Молодого человека задержали в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту обмана купчинской пенсионерки.

В правоохранительные органы восьмидесятисемилетняя женщина обратилась десятого числа. Со слов заявительницы, в утром того же дня ей позвонила некая женщина, представившаяся женой внука. Звонившая рассказала обычную для таких случаев историю: родственница якобы попала в дорожно-транспортное происшествие и ей срочно нужны деньги для дорогостоящей операции.

Через три часа к пенсионерке, проживающей на Софийской улице, пришёл незнакомец, которому доверчивая петербурженка передала триста тысяч рублей.

В ходе оперативно-следственных мероприятий была установлена личность предполагаемого курьера. Вечером двенадцатого мая подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в столице на Павелецком вокзале.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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