Невиновному супругу грозили большие неприятности: жительницу Петербурга, оговорившую своего мужа, оштрафовали на десять тысяч

Жительница Петербурга, признанная виновной в оговоре супруга, была оштрафована Красносельским районным судом на десять тысяч рублей. Изначально горожанка заявила о том, что мужчина грозился её убить, но после, одумавшись, призналась в обмане.

О вынесенном вердикте сообщили сегодня в объединённой пресс-службе судов города. Само заявление об угрозах поступило от женщины ещё в ноябре две тысячи двадцатого года. Как рассказала якобы пострадавшая, муж схватил кухонный нож и бросился на неё со словами «Я тебя сейчас зарежу». По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело, но спустя некоторое время дама дала признательные показания, сообщив полицейским о том, что вся история с угрозами – её выдумка.

Подсудимая раскаялась в содеянном и выступила в качестве благотворителя, внеся деньги в некий фонд, попытавшись загладить ущерб, который причинила «общественным интересам». Тем не менее суд принял решение о наложении на коварную супругу дополнительных штрафных санкций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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